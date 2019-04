Sur le trimestre clos au 31 mars, le bénéfice net s'est établi à 355 millions d'euros, contre 581 millions d'euros sur la même période il y a un an. Le chiffre d'affaires a reculé à 2,23 milliards d'euros contre 2,29 milliards d'euros un an plus tôt.

Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un bénéfice de 197 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 2,12 milliards d'euros.

(Service Entreprises)