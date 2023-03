Le gouvernement néerlandais n'a pas encore défini les aspects essentiels des nouvelles restrictions sur les exportations de technologie des puces vers la Chine, notamment la question de savoir si ASML Holding NV peut assurer l'entretien des machines d'impression de puces que l'entreprise a déjà vendues dans le pays.

"Ces détails doivent encore être réglés", a déclaré la ministre néerlandaise du commerce, Liesje Schreinemacher, à la presse jeudi à Stockholm.

Les remarques de Mme Schreinmacher soulignent que, bien que le plan annoncé par les Pays-Bas mercredi aligne largement les Pays-Bas sur les objectifs américains visant à saper la capacité de la Chine à fabriquer des puces de pointe, ASML et ses clients chinois ne savent toujours pas exactement comment il affectera leurs activités.

L'entreprise néerlandaise, qui est la plus grande entreprise technologique d'Europe en termes de capitalisation boursière, a réalisé 14 % de son chiffre d'affaires en Chine en 2022 et a vendu pour plus de 8 milliards d'euros (8,46 milliards de dollars) d'équipements de lithographie de puces en Chine au cours de la dernière décennie.

Les entreprises qui achètent ses machines concluent des contrats de service avec ASML pour la maintenance continue. Le segment de la "base installée" a représenté environ 25 % du chiffre d'affaires mondial d'ASML en 2022.

Les machines, qui coûtent des dizaines de millions d'euros chacune et constituent une étape essentielle dans la création des circuits des puces, nécessitent des pièces uniques et une maintenance constante pour rester en état de marche.

Les analystes et l'entreprise ont déclaré que le manque de clarté du gouvernement néerlandais pèsera sur les perspectives de l'entreprise. Les principales questions portent sur les limites éventuelles de l'entretien et sur les modèles qui seront soumis à ces restrictions

ASML elle-même a pour l'instant réitéré ses prévisions pour 2023, à savoir un chiffre d'affaires stable en Chine d'environ 2,2 milliards d'euros. Ce chiffre est à comparer à une croissance globale du chiffre d'affaires de 25 %, ce qui illustre l'impact probable des restrictions.

Un porte-parole d'ASML a déclaré jeudi que la société interprétait les remarques du gouvernement comme signifiant que seule une mince tranche supplémentaire de sa deuxième meilleure ligne de produits sera désormais restreinte en Chine, après l'interdiction complète de ses machines les plus avancées en 2019.

Mais il y a une part de supposition dans cette interprétation. "ASML attend plus d'informations", a déclaré le porte-parole.

Marc Hesselink, analyste chez ING, a calculé que les nouvelles règles néerlandaises pourraient éventuellement affecter des produits représentant 10 % des ventes mondiales d'ASML. Toutefois, il s'agirait là du pire des scénarios et l'impact sera probablement moindre.

En effet, les clients d'ASML en Chine comprennent les fabricants de puces sud-coréens SK Hynix Inc et Samsung Electronics Co Ltd, qui se verront probablement accorder des licences, ainsi que des entreprises nationales chinoises telles que le fabricant de puces logiques SMIC et le fabricant de puces mémoire YMTC, qui sont soumises à des restrictions d'exportation américaines et pourraient ne pas l'être.

M. Schreinemacher a déclaré jeudi que les Pays-Bas accorderaient des licences au cas par cas et ne suivraient pas les instructions de Washington.

Toutefois, Amit Harchandani, analyste chez Citi, a déclaré que les restrictions néerlandaises semblent comparables à celles imposées aux entreprises américaines l'année dernière et que l'évaluation de l'impact par ASML est réaliste.

Pour les clients chinois, la situation est moins claire. "Ce que nous pouvons dire, c'est que leur capacité à poursuivre le développement de nœuds de pointe sera considérablement réduite", a déclaré M. Harchandani.

M. Hesselink, d'ING, a prédit que la plupart des fabricants chinois de puces opteront désormais pour la production de puces utilisant des technologies légèrement plus anciennes. Les Chinois pourraient avoir un avantage concurrentiel dans ce domaine, et les ventes d'ASML en Chine pourraient même connaître une croissance modeste.

Quoi qu'il en soit, ASML prospérera à long terme en dehors de la Chine, car les fabricants de puces du monde entier augmentent leur capacité, a-t-il déclaré.

"La demande de machines ASML ne sera pas affectée, elle se déplacera simplement vers une autre région", a-t-il déclaré.

(1 dollar = 0,9457 euro)