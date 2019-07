ASML fait mieux que prévu au 2e trimestre, objectifs confirmés

Le groupe, dont les machines sont utilisés par les grands fabricants de semi-conducteurs - dont Samsung, TSMC et Intel, a précisé que sa rentabilité avait atteint 43% sur la période avril-juin, contre 41,6% au premier trimestre, le chiffre d'affaires étant ressorti à 2,57 milliards d'euros.

En avril, ASML avait dit anticiper pour la deuxième trimestre une marge comprise entre 41% et 42% ainsi qu'un chiffre d'affaires allant de 2,5 à 2,6 milliards d'euros. Pour le troisième, le groupe voit une marge entre 43% et 44% et des ventes de trois milliards d'euros.

