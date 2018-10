ASML : le bénéfice net dépasse un peu les attentes au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’équipementier pour le secteur des semi-conducteurs a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre. Il a généré sur cette période un bénéfice net de 680 millions d’euros contre 557 millions d’euros un an plus tôt. Il est légèrement supérieur au consensus Reuters s’élevant à 671 millions d’euros. Le résultat opérationnel est lui passé de 656 à 817 millions d’euros, soit une marge de 29,5% (+2,7 points).Dans le même temps, les revenus d'ASML ont augmenté de 13,5% à 2,78 milliards d'euros.Le groupe a par ailleurs dévoilé 2,2 milliards d'euros de commandes (2%).Ce dernier est actuellement en plein boom et les fabricants de mémoires ne peuvent pas répondre à la demande, ce qui se traduit par une hausse des prix. Le marché anticipait 2,06 milliards de commandes.Au quatrième trimestre 2018, ASML vise des ventes comprises d'environ 3 milliards d'euros, dont 500 millions d'euros de revenus EUV, et une marge brute d'environ 48% contre 48,1% au troisième trimestre.