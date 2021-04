ASML : Credit Suisse revalorise

Credit Suisse a relevé son objectif de cours de 540 euros à 630 euros et confirmé son opinion Surperformance sur ASML. Le bureau d'études a rehaussé ses estimations de bénéfice par action de 2% pour 2021, de 7% pour 2022, de 10% pour 2023, de 11% pour 2024 et de 13% pour 2021 en raison d'un accroissement de la demande de la part des clients fondeurs et logic et d'une poursuite du redressement des DRAM. ASML est valorisé sur la base d'un PER de 40 contre 38 auparavant.