ASML : reste le top pick sectoriel d'Oddo

04/11/2019 | 09:50

Oddo indique que les ventes mondiales de septembre sont inférieures à leur prévision. Mais elles sont quand même en amélioration à -14,4% sur un an contre -15,6% en août.



' Hors mémoires, la situation s'améliore nettement, mais une nouvelle baisse des prix de la mémoire pèse sur la croissance affichée du marché ' indique le bureau d'analyses.



Oddo maintient son scénario d'une amélioration au 2ème semestre 2019 en raison des bases de comparaison.



' Mais les prévisions de marché 2019 sont abaissée à -13% (contre -11%) en raison de la mémoire. Maintenue à -3% hors mémoires. +5% pour 2020 ' rajoutent les analystes.



' Privilégier les valeurs à leviers de croissance propres sur le S2 2019. ASML reste notre top pick sectoriel '.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.