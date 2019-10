ASML : une performance trimestrielle un peu courte

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’équipementier pour le secteur des semi-conducteurs ASML a dévoilé des résultats légèrement inférieurs aux attentes au troisième trimestre. Il a généré sur cette période un bénéfice net de 627 millions d’euros contre 680 millions d’euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel est lui passé de 817 à 685 millions d’euros, soit une marge de 23% (-6,5 points). Le consensus était de respectivement 711 millions d’euros et 23,4%. Dans le même temps, les revenus d'ASML ont augmenté de 7,6% à 2,987 milliards d'euros contre 3,04 attendus.Le groupe a par ailleurs dévoilé 5,111 milliards d'euros de commandes, un niveau record, contre 2,2 milliards d'euros, un an plus tôt.Au quatrième trimestre 2018, ASML vise des ventes d'environ 3,9 milliards d'euros, dont 950 millions d'euros de revenus EUV, et une marge brute situé entre 48% et 49% contre 43,7% au troisième trimestre.