ASOS confirme à nouveau ses prévisions annuelles, le titre monte

Ceci a été bien accueilli par les investisseurs puisque le titre Asos bondissait vers 09h00 GMT de près de 8% à 34,01 livres portant la hausse depuis le début de l'année à quelque 50%. Mais la valeur accuse encore un repli de 19% par rapport à son niveau de 41,86 livres d'avant un avertissement sur résultats annoncé en décembre.

Le groupe, en pleine phase de lourds investissements dans des plate-formes technologiques et des infrastructures telles que des entrepôts et des centres de distribution, prévoit toujours pour 2018-2019 une croissance de ses ventes de 15% et une marge opérationnelle de 2%.

(Service Entreprises)