ASSEMBLEE GENERALE DE TIKEHAU CAPITAL

Regulatory News:

L’Assemblée générale des actionnaires de Tikehau Capital s’est réunie ce jour au Centre de Conférences Capital 8 à Paris, sous la présidence du Président du Conseil de surveillance, M. Christian de Labriffe.

Le quorum s’est établi à 90,016 %.

Toutes les résolutions proposées par la Gérance ont été approuvées, notamment celles portant sur l’approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice 2018 et sur la distribution d’un dividende de 0,25 euro par action.

Cette réunion de l’Assemblée générale a été l’occasion pour la Gérance de faire un point sur les activités et les résultats du Groupe ainsi que sur les perspectives de développement du Groupe en France et à l’international notamment dans le cadre des récentes annonces.

Ont également été évoquées la mise en œuvre de la politique ESG du Groupe, l’intégration de la société Sofidy acquise en décembre 2018 et les démarches réalisées par Tikehau Capital auprès de la communauté de ses actionnaires, notamment individuels.

Le résultat détaillé des votes sera mis en ligne sur le site de la Société à l’adresse suivante : www.tikehaucapital.com (rubrique : Actionnaires/AG/Assemblée Générale 22 mai 2019).

A propos de Tikehau Capital :

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 22,4 milliards d’euros (au 31 mars 2019) et dispose de 2,3 milliards d’euros de fonds propres (au 31 décembre 2018). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de ses filiales de gestion d’actifs qui opèrent pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 440 collaborateurs (au 31 mars 2019) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et Tokyo.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

www.tikehaucapital.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190522005715/fr/