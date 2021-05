ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE IPSEN S.A. DU 27 MAI 2021

TOUTES LES RÉSOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DES ACTIONNAIRES ONT ÉTÉ ADOPTÉES.

L’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires de la société IPSEN S.A. (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY) s’est réunie aujourd’hui à huis clos, au siège social (65, Quai Georges Gorse - 92100 Boulogne-Billancourt), hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, sous la présidence de M. David Loew, Directeur Général d’Ipsen et Président de séance, conformément à l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et au Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 (tels que prorogés et modifiés).

L’Assemblée Générale a approuvé l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’administration et notamment le versement d’un dividende de 1,00 euro par action, qui sera mis en paiement le 2 juin 2021 (date de détachement du coupon le 31 mai 2021).

L’Assemblée a également approuvé le renouvellement des mandats de M. Antoine Flochel, Mme Margaret Liu, Mme Carol Stuckley et M. David Loew pour une durée de quatre ans, en qualité d’administrateurs. Elle a en outre ratifié la nomination provisoire en qualité d’administrateur de M. David Loew.

A l’issue de cette Assemblée, le Conseil d’administration est toujours composé de quatorze membres, dont six femmes, quatre administrateurs indépendants et deux administrateurs représentant les salariés.

Au cours de l’Assemblée, M. David Loew, Directeur général, et M. Aymeric Le Chatelier, Directeur Financier Groupe, ont notamment présenté la stratégie du groupe, les résultats financiers 2020, les objectifs financiers pour l’année 2021 et les perspectives 2020 - 2024.

