ASTON MARTIN : Credit Suisse entame le suivi à Surperformance

Credit Suisse entame le suivi du titre Aston Martin avec une opinion Surperformance et un objectif de cours de 2 012 pence. Le bureau d’études pense que l’iconique constructeur automobile se révèlera capable de faire progresser son chiffre d’affaires et ses marges de manière significative. Ainsi, l’analyste anticipe un taux de croissance annuel moyen des ventes de 24,1% entre 2018 et 2022. La marge d’Ebit ajusté devrait passer de 13,2% en 2018 à 20,2% en 2022. Credit Suisse rappelle qu’Aston Martin souhaite faire progresser ses ventes de 5 098 unités en 2017 à 14 000 en 2022.