Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Deutsche Bank initie la couverture du titre Aston Martin avec une recommandation Achat et un objectif de cours de 2 000 pence, dans le sillage des résultats du troisième trimestre 2018. Globalement, le bureau d’études salue le réveil d’une beauté rugissante. L’analyste explique qu’Aston Martin est un constructeur de voitures de luxe qui s'adresse à un groupe de clients très spécifiques. Ces derniers se montrent plus résistants aux cycles économiques et beaucoup moins sensibles aux prix que l'acheteur moyen de voitures.