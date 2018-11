ASTON MARTIN : HSBC entame le suivi à Conserver

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

HSBC entame le suivi du titre Aston Martin avec une recommandation Conserver et un objectif de cours de 1 800 pence. Cette cible se trouve 5% au-dessous du prix d’introduction de 1 900 pence afin de refléter la valorisation du concurrent Ferrari et du « sell off » observé dans le secteur du luxe. Néanmoins, le bureau d’études pense qu’Aston Martin devrait devenir le constructeur de voitures de luxe avec la plus forte croissance durant les prochaines années.