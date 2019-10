ASTON MARTIN : JPMorgan reprend le suivi du titre à Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan reprend le suivi du titre Aston Martin avec une opinion Neutre (contre Surpondérer auparavant) et un objectif de cours de 570 pence. Le broker américain explique qu’il adopte une vision prudente du fait de l'environnement économique (faiblesse de la demande), de l'échéance du Brexit à venir, mais également compte tenu de la pression sur le cash flow, du besoin de financement et du manque de catalyseurs jusqu'au second semestre 2020.