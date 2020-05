ASTON MARTIN accroît ses pertes au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aston Martin a levé le voile mercredi sur ses résultats du premier trimestre 2020. Ainsi, l’iconique constructeur automobile a accusé une perte avant impôts de 118,9 millions de livres sterling sur la période, contre -17,3 millions un an plus tôt. De son côté, l’Ebitda ajusté ressort à -46,9 millions de livres, contre +28,3 millions un an plus tôt. Enfin, le chiffre d’affaires s’établit à 78,6 millions de livres, soit une chute de 60% sur un an. Déjà en difficulté l’an dernier, le constructeur a également été pénalisé par la crise du Covid-19.