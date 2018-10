ASTON MARTIN fait une entrée mitigée sur la place de Londres

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

C’est désormais chose faite. Aston Martin a fait son entrée en Bourse à Londres. L’iconique constructeur automobile s’est introduit au prix de 19 livres par action, ce qui le valorise près de 4,33 milliards de livres. C’est au milieu de la dernière fourchette de prix communiquée (18,50-20 livres), mais un tantinet décevant par rapport au prix maximum de 22,50 livres évoqué au départ."Il s'agit d'une évaluation plus juste lorsqu'on la compare à celle de ses pairs - notamment Ferrari - et par conséquent, ce prix pourrait offrir une porte d'entrée aux investisseurs de plus long terme ", estime Neil Wilson, analyste marché en chef chez Markets.com." Il semble bien qu'Aston Martin ne rejoindra pas l'indice Footsie 100, avec une valorisation un peu en deçà de ce qu'elle devrait être et alors que les premiers indicateurs montrent que les investisseurs ne sont pas excessivement optimistes sur ce titre ", ajoute l'expert.En effet, les investisseurs font la fine bouche pour le moment puisque le titre cède 4,88% à 18,07 livres pour sa première journée de cotation.Toutefois, à plus long terme, les objectifs ambitieux de croissance du chiffre d'affaires indiquent qu'il pourrait y avoir place pour un potentiel de progression, souligne Neil Wilson.D'ailleurs, l'histoire financière d'Aston Martin n'a pas toujours été facile avec pas moins de sept faillites depuis sa création en 1913, note Saxo Banque." Cependant, depuis la nomination d'Andy Palmer en tant que directeur général, l'entreprise est de nouveau profitable et apparait comme étant l'une des entreprises automobiles à plus forte croissance en 2018 ", conclut l'expert.