ASTON MARTIN : introduction en Bourse en vue

Le moment est enfin venu pour Aston Martin : l’iconique constructeur automobile a intention de s'introduire en Bourse à Londres. Il suivrait ainsi l’exemple de son rival italo-américain Ferrari qui s’était introduit à Wall Street fin 2015. Avec succès. L’opération pourrait valoriser Aston Martin jusqu'à cinq milliards de livres ( environ 5,5 milliards d'euros), selon le chiffre circulant dans la presse. Pour connaître les détails complets de l’opération, il faudra patienter jusqu’au 20 septembre prochain.Toutefois, Aston Martin a d'ores et déjà indiqué que le projet prévoit une vente de titres par les actionnaires actuels, principalement des groupes de capital-investissement koweïtiens et italiens. Le groupe mettrait au moins 25% de son capital à disposition du marché. Pour sa part, l'allemand Daimler, qui détient près de 5% du capital, resterait actionnaire.Après plusieurs années difficiles, le constructeur de la fameuse DB5, immortalisée par James Bond, a renoué avec les bénéfices en 2017.Cette tendance favorable s'est prolongée lors du premier semestre 2018 où le groupe a réalisé un Ebitda ajusté de 106 millions de livres (+14%) et un chiffre d'affaires de 445 millions de livres (+8%). Le constructeur a notamment évoqué de bonnes ventes de sa voiture de sport moderne Vanquish Zagato et du modèle plus classique DB4 GT.Et le constructeur haut de gamme n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Ainsi, Aston Martin, qui vise 6 200 à 6 400 véhicules cette année, espère avoisiner les 10 000 unités à fin 2020.