AT&T & Discovery, Square et Afterpay, ou encore Oracle et Cerner…Les fusions et acquisitions ont atteint un niveau record en 2021 et la tendance devrait se poursuivre en 2022. Taux d'intérêt bas, essor des levées de fonds privées, adaptation aux covid sont autant de raisons qui expliquent le volume des transactions, en hausse de 64 %.

