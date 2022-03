AT&T envisage un investissement réseau de près de 48 milliards de dollars dans une société post-média

AT&T Inc prévoit d'investir environ 48 milliards de dollars jusqu'à la fin de 2023 pour développer ses services internet en fibre et ses services sans fil 5G, a déclaré vendredi l'opérateur sans fil américain, alors qu'il détaillait la vision de l'entreprise après avoir dénoué ses actifs médiatiques.

Après avoir fait face au scepticisme des actionnaires sur sa quête coûteuse pour devenir une société de médias et de divertissement, AT&T travaille à la fusion de son unité WarnerMedia avec Discovery Inc dans une opération qui devrait être conclue au deuxième trimestre. La société prévoit de se recentrer sur son activité principale, à savoir proposer des services Internet et téléphoniques.

"Maintenant que la clôture de l'accord WarnerMedia approche, nous sommes près de la ligne de départ d'une nouvelle ère pour AT&T", a déclaré le directeur général d'AT&T, John Stankey, dans un communiqué de presse avant une présentation aux analystes vendredi.

Les actions d'AT&T ont augmenté de plus de 3 % pour atteindre 24,09 $ dans les échanges pré-marché.

AT&T a déclaré s'attendre à ce que les investissements annuels en capital soient de l'ordre de 24 milliards de dollars cette année et en 2023. Ils diminueront ensuite pour atteindre 20 milliards de dollars à partir de 2024.

L'entreprise s'efforce de doubler la disponibilité de l'internet par fibre à 30 millions de foyers aux États-Unis et d'étendre son réseau 5G pour couvrir plus de 200 millions de personnes.

Vendredi, AT&T a également fourni des prévisions financières pour l'ensemble de l'année qui excluent l'activité WarnerMedia et l'unité de publicité Xandr, qu'AT&T a accepté de vendre à Microsoft en décembre.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à une faible croissance à un chiffre du chiffre d'affaires total en 2022, sans changement par rapport à ses perspectives précédentes.

Elle a également fourni pour la première fois des perspectives pour 2023, avec une croissance continue à faible pourcentage à un chiffre pour les revenus et un bénéfice par action ajusté compris entre 2,50 et 2,60 dollars.

Après avoir conclu l'accord avec WarnerMedia et Discovery, la société prévoit de verser un peu plus de 8 milliards de dollars en dividendes annuels totaux, a déclaré AT&T.

Le flux de trésorerie disponible pour AT&T autonome devrait être de l'ordre de 16 milliards de dollars cette année et de l'ordre de 20 milliards de dollars en 2023. (Reportage de Sheila Dang à Dallas ; montage de Nick Zieminski)