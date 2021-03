ATEC: OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT VISANT LES ACTIONS ET LES ET LES OCEANES DE LA SOCIÉTÉ :

COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DE LA NOTE D’INFORMATION ET DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES DE LA SOCIÉTÉ ALPHATEC HOLDINGS, INC.

Regulatory News:

ATEC (Paris:EOSI):

Prix de l'Offre 2,45 euros par action EOS imaging 7,01 euros par OCEANE EOS imaging (coupon attaché dû le 31 mai 2021) 6,81 euros par OCEANE EOS imaging (coupon détaché dû le 31 mai 2021) Durée de l'Offre 25 jours de négociation

Le présent communiqué a été établi et diffusé par la société Alphatec Holdings, Inc. en application des dispositions des articles 231-27, 1° et 2° et 231-28, I du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »). AVIS IMPORTANT Dans le cas où à l’issue de la présente offre ou, le cas échéant, de l’offre réouverte, le nombre d’actions non présentées par des actionnaires minoritaires ne représenterait pas plus de 10% du capital et des droits de vote d’EOS imaging, Aphatec Holdings, Inc. a l’intention de demander à l’AMF la mise en œuvre, dans un délai de dix (10) jours de négociation à compter de la publication du résultat de l’offre ou, le cas échéant, dans un délai de trois (3) mois à compter de la clôture de l’offre réouverte, conformément aux articles L. 433-4, II du Code monétaire et financier et aux articles 232-4 et 237-1 à 237-10 du règlement général de l’AMF, une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions EOS imaging non présentées à l’offre ou, le cas échéant, à l’offre réouverte (à l’exception des actions auto-détenues) moyennant une indemnisation égale au prix de l’offre sur les actions. Dans le cas où la somme des nombres (i) d’actions non transférées à Alphatec Holdings, Inc. à la suite de l’offre ou, le cas échéant, de l’offre réouverte, et (ii) d’actions susceptibles d’être émises à la suite de la conversion des OCEANEs EOS imaging non présentées à l’offre ou, le cas échéant, à l’offre réouverte, ne représenterait pas plus de 10% de la somme des actions existantes d’EOS imaging et des actions susceptibles d’être émises à la suite de la conversion des OCEANEs, Alphatec Holdings, Inc. a également l’intention de demander à l’AMF la mise en œuvre, dans un délai de dix (10) jours de négociation à compter de la publication du résultat de l’offre ou, le cas échéant, dans un délai de trois (3) mois à compter de la clôture de l’offre réouverte, d’une procédure de retrait obligatoire visant les OCEANEs émises par EOS imaging non présentées à l’offre moyennant une indemnisation égale au prix de l’offre.

En application de l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-23 de son règlement général, l’AMF a, en application de la décision de conformité prise le 30 mars 2021, apposé le visa n° 21-082 en date du 30 mars 2021 sur la note d’information de Alphatec Holdings, Inc. relative à l’offre publique d’achat visant les actions et les OCEANEs de EOS imaging non encore détenues par Alphatec Holdings, Inc.

Conformément aux dispositions de l’article 231-28, I du règlement général de l’AMF, les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de la société Alphatec Holdings, Inc. ont été déposées auprès de l’AMF le 30 mars 2021 et mises à la disposition du public le 31 mars 2021.

La note d’information visée par l’AMF et les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de la société Alphatec Holdings, Inc. sont disponibles sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et la société EOS imaging S.A. (www.eos-imaging-finance.com) et peuvent être obtenues sans frais auprès d’ODDO BHF SCA (5 boulevard du Général Leclerc - 92110 Clichy).

Préalablement à l’ouverture de l’offre, l’AMF et Euronext publieront respectivement un avis d’ouverture et de calendrier et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l’offre.

Avertissement Ce communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n’est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce communiqué, l’offre et son acceptation, peuvent, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer. Alphatec Holdings, Inc. décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des règles locales qui lui sont applicables. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’un ordre d’achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis et n’a pas été soumis à la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210330006119/fr/