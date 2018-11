Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Auplata a annoncé que l'AMF avait octroyé le 27 novembre 2018 à Brexia International une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique d'achat portant sur les actions Auplata. A la suite de l'octroi de la dérogation par l'AMF, il reste à obtenir la non-opposition du ministre chargé des mines au changement de contrôle d'Auplata au plus tard le 11 février 2019 pour que le projet de rapprochement entre Auplata et BGPP soit finalisé.AMF (Autorité des marchés financiers)L'autorité des marchés financiers est née du rapprochement de la COB, du CMF et du CDGF (conseil de discipline de la gestion financière). Créée par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, cette nouvelle structure a pour objectif de renforcer l'efficacité et la visibilité de la régulation des marchés. L'AMF a quatre missions principales, réglementer, autoriser, surveiller et sanctionner. Ses compétences s'étendent aux opérations et informations financières, aux produits d'épargne collective, aux marchés, aux professionnels, sur lesquels elle peut exercer des contrôles ou lancer des enquêtes.