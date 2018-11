AURAK coupe le ruban pour célébrer l'inauguration du nouveau bâtiment RAKBANK

l'Université Américaine de Ras Al Khaimah (AURAK) a accueilli une cérémonie de coupure du ruban pour célébrer l'inauguration officielle du bâtiment RAKBANK, qui abrite actuellement l'Ecole des Affaires d'AURAK et le Bureau des Services de Soutien Académiques. La cérémonie a été organisée en présence de son Excellence Cheikh Saud Bin Saqr Al Qasimi, membre du Haut Conseil des Émirats Arabes Unis et Dirigeant de l'Emirat de Ras Al Khaimah; des membres de l'administration d’AURAK, y compris le président d’AURAK, le professeur Hassan Hamdan Al Alkim, le professeur Stephen Wilhite, doyen et vice-président pour la Réussite des Etudiants et les Affaires Académiques, ainsi que d’autres représentants éminents. Les membres de l'administration de RAKBANK ont été également présents, dont le président de la banque, M. Mohammed Omran Al Shamsi, le PDG de la banque, M. Peter England, et d’autres représentants éminents ; ainsi que les représentants du groupe Al Nuami, et toutes les institutions contribuant à la construction de la nouvelle installation. Cheikh Saud Bin Saqr Al Qasimi, les représentants éminents de chaque groupe et les invités d'honneur ont ensuite visité le nouveau bâtiment et discuté de son potentiel futur.

His Highness Sheikh Saud Bin Saqr Al Qasimi greets students during the Grand Opening of the new RAKBANK Building of the American University of Ras Al Khaimah (AURAK)

Impressionné par le soutien et le patronage continus de Son Excellence Cheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, RAKBANK et le groupe Al Nuami, le Professeur Al Alkim, a dit : "Les investissements et les entreprises avec de tels contributeurs sont indispensables au succès de la construction d'établissements d'enseignement, essentiels à leur tour pour le développement des jeunes esprits. Nous serons redevables à jamais à ces mécènes estimés, qui ont généreusement contribué à fonder les bases solides pour un avenir prospère pour AURAK et la communauté de Ras Al Khaimah".

Commentant l'annonce de la construction du nouveau bâtiment RAKBANK à AURAK, Peter England, PDG de RAKBANK, a affirmé : « RAKBANK s'est engagée à fournir des opportunités exceptionnelles aux futurs chefs d'entreprise du pays. Notre soutien à la création de l'Ecole des Affaires d'AURAK et au Bureau des Services de Soutien Académiques n’est qu’un autre moyen par lequel la Banque peut investir dans le développement des connaissances et des compétences de l’étudiant. Ce qui permet de l’aider à se préparer aux futurs postes où il pourra jouer un rôle influent dans les UAE, et dans le développement de l'économie dans son ensemble”.

La cérémonie est achevée par une cérémonie d'accueil intime, comprenant une performance orchestrale présentée par les membres du corps professoral et du personnel d'AURAK, au cours de laquelle tous les contributeurs ont discuté de la vision et des futurs projets de l'Université.

