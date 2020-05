AURES : Portzamparc plus pessimiste sur la valorisation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Portzamparc a réduit son objectif de cours de 21,3 euros à 20,40 euros et confirmé sa recommandation d'Achat sur Aures après l'annonce des revenus du premier trimestre. Le bureau d'études explique qu'il s'agit d'unne publication sans grande surprise avec un très bon niveau d'activité aux Etats-Unis et une base de comparaison particulièrement favorable qui amortissent les premiers effets du Covid-19. Il intègre un impact plus prononcé de la pandémie dans son scénario 2020 et anticipe désormais un chiffre d'affaires en baisse de -18% à 95,3M€ (vs -10% précédemment).