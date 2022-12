AVANCE DE SEMAINE : Dates jusqu'au 05 janvier 2023

FRANCFORT (dpa-AFX) - Evénements économiques et financiers jusqu'au jeudi 5 janvier : ^ ---------------------------------------------------------------------------------------- VENDREDI 23. DECEMBRE RENDEZ-VOUS ENTREPRISE --- RENDEZ-VOUS CONJONCTURE 00:30 JPN : Prix à la consommation 11/22 08:45 FRA : Prix à la production 11/22 09:00 ESPA : PIB T3 (détaillé) 10:00 ITA : Confiance des producteurs et des consommateurs 12/22 14:30 USA : Commandes de biens durables 11/22 14:30 USA : Dépenses de consommation 11/12 15:00 BEL : Climat des affaires 12/22 16:00 USA : Ventes de logements neufs 11/22 16:00 USA : Indice de confiance de l'Université du Michigan 12/22 (2e sem.). AUTRES RENCONTRES --- NOTE GBR : Marché des actions, séance raccourcie jusqu'à 13h30 USA : Marché des obligations, séance raccourcie jusqu'à 20h00 ---------------------------------------------------------------------------------------- LUNDI 26. NOTE "Deuxième jour de Noël" Bourses fermées en Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Hong Kong, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse et États-Unis ---------------------------------------------------------------------------------------- MARDI 27. DECEMBRE RENDEZ-VOUS ENTREPRISE --- RENDEZ-VOUS CONJONCTURE 00:30 JPN : Taux de chômage 11/22 00:50 JPN : Ventes au détail 11/22 14:30 USA : Stocks de gros 11/22 14:30 USA : Rapport préliminaire de la balance commerciale 11/22 15:00 USA : Indice des prix des logements FHFA 10/22 16:00 USA : Indice manufacturier de la Fed de Richmond 12/22 16:30 USA : Industrie manufacturière de la Fed de Dallas 12/22 AUTRES RENCONTRES --- NOTE Bourses fermées en Australie, au Royaume-Uni et à Hong Kong ---------------------------------------------------------------------------------------- MERCREDI 28. DÉCEMBRE DATES ENTREPRISES --- DATES CONJONCTURELLES 00:50 JPN : Production industrielle 11/22 13:00 USA : MBA Demandes de prêts hypothécaires 16:00 USA : Ventes de maisons en attente 11/22 22:30 USA : Données Api sur les stocks de pétrole brut AUTRES RENCONTRES --- ---------------------------------------------------------------------------------------- JEUDI 29 DECEMBRE RENCONTRES ENTREPRISES --- RENCONTRES CONJONCTURE 09:00 ESP : Ventes au détail 11/22 10:00 EUR : BCE Masse monétaire M3 11/22 14:30 USA : Demandes initiales d'allocations chômage 17:00 USA : Données EIA sur les stocks de pétrole brut AUTRES RENCONTRES --- ----------------------------------------------------------------------------------------- VENDREDI 30. DÉCEMBRE ÉVÉNEMENTS ENTREPRISES --- ÉVÉNEMENTS CONJONCTURE 09:00 ESPA : Prix à la consommation (provisoire) 12/22 15:45 USA : MNI Chicago Purchasing Managers Index 12/22 AUTRES ÉVÉNEMENTS --- NOTE ALLEMAGNE : Marché boursier réduit à 14.00 h GBR : Marché des actions, bourse réduite jusqu'à 13.20 h KOR : Bourse fermée ---------------------------------------------------------------------------------------- SAMEDI 31. DÉCEMBRE ÉVÉNEMENTS SOCIÉTÉS --- ÉVÉNEMENTS CONJONCTURE 02:30 CHN : Indice PMI manufacturier 12/22 AUTRES ÉVÉNEMENTS --- ---------------------------------------------------------------------------------------- LUNDI 02. 02:45 CHN : Caixin Purchasing Managers' Index of Manufacturing 12/29 09:15 ESP : Purchasing Managers' Index 12/22 09:45 ITA : Purchasing Managers' Index 12/22 09:50 FRA : Purchasing Managers' Index 12/22 (2e publication) 09:55 DEU : Purchasing Managers' Index 12/22 (2e publication) 10:00 EUR : PMI 12/22 (2e publication) AUTRES RENCONTRES --- ---------------------------------------------------------------------------------------- MARDI 03. JANVIER TERMINES ENTREPRISES --- TERMINES CONJONCTURE 07:30 ALLEMAGNE : Prix à la consommation Rhénanie-du-Nord-Westphalie 12/22 09:55 ALLEMAGNE : Données du marché du travail 12/22 10:00 ALLEMAGNE : Prix à la consommation Bavière, Brandebourg et Hesse 12/22 11:00 ALLEMAGNE : Prix à la consommation Saxe 12/22 10:30 GBR : Indice PMI manufacturier 12/22 (2ème trimestre) 12/22 (2ème trimestre) 12/22 (2ème trimestre) 12/22 (2ème trimestre) 12/22 (2ème trimestre) 12/22 (3ème trimestre) 14:00 DEU : Prix à la consommation 12/22 (provisoire) 15:45 USA : PMI manufacturier 12/22 (2ème publication). 16:00 USA : Investissement dans la construction 11/22 ALLEMAGNE : Prix à la consommation 12/22 AUTRES RENCONTRES --- ---------------------------------------------------------------------------------------- MERCREDI 04. JANVIER RENDEZ-VOUS ENTREPRISE ALLEMAGNE : Nouvelles immatriculations de voitures 12/22 ETATS-UNIS : Ventes de voitures 12/22 RENDEZ-VOUS CONJONCTURE 02:45 CHN : Caixin Purchasing Managers Index Service 12/22 08:45 FRA : Prix à la consommation 12/22 (provisoire) 08:45 FRA : Confiance des consommateurs 12/22 09:15 SPA : Purchasing Managers Index Service 12/22 09:45 ITA : Purchasing Managers Index Service 12/22 09:50 FRA : Purchasing Managers Index Service 12/22 (2. 09:55 DEU : Indice Purchasing Managers Service 12/22 (2e publication) 10:00 EUR : PMI Services 12/22 (2e publication) 13:00 MBA : Demandes de prêts hypothécaires 16:00 USA : Indice ISM 12/22 20:00 USA : Compte rendu de la réunion du FOMC AUTRES RENCONTRES --- ---------------------------------------------------------------------------------------- JEUDI 05. JANVIER RENDEZ-VOUS ENTREPRISE USA : Salon technologique CES (jusqu'au 08/01) RENDEZ-VOUS CONJONCTURE 08:00 DEU : Balance commerciale 11/22 10:30 GBR : PMI services 12/22 (2ème publication) 11:00 EUR : Prix à la production 11/22 14:15 USA : Indice ADP du marché du travail 12/22 14:30 USA : Balance commerciale 11/22 15:45 USA : Indice PMI des services 12/22 (2e publication) AUTRES DATES --- ---------------------------------------------------------------------------------------- ° Toutes les informations ont été recherchées avec le plus grand soin. Cependant, la dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude. Toutes les heures sont indiquées en heure d'Europe centrale.