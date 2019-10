AVIS AUX PORTEURS DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS NOUVELLES ET/OU ÉCHANGEABLES EN ACTIONS EXISTANTES À ÉCHÉANCE 2021 D'UN MONTANT NOMINAL DE 699.999.978,87 (ISIN FR0013134681) ÉMISES PAR VEOLIA ENVIRONNEMENT (LES OBLIGATIONS)

Regulatory News:

Veolia Environnement (Paris:VIE) (ISIN : FR0000124141 - VIE) (la Société) informe les porteurs d'Obligations (les Porteurs) son intention d'exercer son droit de remboursement anticipé, en totalité mais non en partie, des Obligations en circulation le 13 novembre 2019 (la Date de Remboursement Anticipé) conformément aux modalités 9.3(b) et 9.6 (Publication des informations en cas de remboursement à l'échéance ou de remboursement anticipé des Obligations ou lors de l'exercice du Droit de Conversion/Echange) des modalités des Obligations (les Modalités).

A moins que les Porteurs n'exercent leurs droits de conversion/échange dans les conditions décrites ci-dessous, les Obligations seront remboursées en numéraire à la Date de Remboursement Anticipé au pair, soit 29,99€ par Obligation (le Montant de Remboursement Anticipé).

Les Porteurs ont la faculté, jusqu'au septième (7ème) jour ouvré inclus précédant la Date de Remboursement Anticipé, soit le 31 octobre 2019 inclus, d'exercer leur droit de conversion/échange à l'attribution d'actions nouvelles ou existantes de la Société (les Actions), à raison d'une (1) Action par OCEANE, conformément à la Modalité 15.4 (Modalités d'exercice du Ratio de Conversion/Echange). Les avis d'exercice des droits de conversion/échange et les Obligations doivent être remis par les Porteurs à BNP Paribas Securities Services, agissant en qualité d'agent centralisateur, au plus tard le 31 octobre 2019, 17h00 (heure de Paris).

En cas de conversion de l'ensemble des Obligations en circulation en Actions, le nombre maximal d'Actions nouvellement créées s'élèverait à 1.579.157, représentant 0,28% du capital social de la Société. Les Actions ainsi émises seraient livrées au plus tard le septième (7ème) jour ouvrable après la date d'exercice des Obligations et immédiatement fongibles avec les Actions existantes.

A ce jour, 1.579.157 Obligations restent en circulation sur un nombre total de 23.341.113 Obligations initialement émises.

Les Obligations donneront droit à leurs porteurs de recevoir le Montant de Remboursement Anticipé de la Société à la Date de Remboursement Anticipé. Conformément à la Modalité 9.7 (Annulation des Obligations), toutes les Obligations ainsi remboursées seront annulées et feront l'objet d'une demande de radiation auprès du Freiverkehr.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ou sollicitation d’achat, de souscription ou de vente de valeurs mobilières dans une quelconque juridiction, y compris la France.

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de 171 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.

En 2018, le groupe Veolia a servi 95 millions d’habitants en eau potable et 63 millions en assainissement, produit près de 56 millions de mégawattheures et valorisé 49 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 25,91 milliards d’euros. www.finance.veolia.com

