AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Bayer, SAP, Maersk, Roche, Carrefour, Swisscom, Vinci, Safran

iggy - avis tres perso. Certains traders ne voient que par le PER et que donc tot ou tard ces valeurs qui sont pour eux des anomalies de marché remonteront forcement à un PER dit normal.Pour moi c est du vent, le marché peut massacrer des valeurs pendant des années et donc toi tu reste perdant pendant des années avec en plus la possibilité que ca baisse encore.Pour ma part ces valeurs avec des PER bas ben j attend un signal graphique . Tant qu il y en a pas , je ne fais rien. 2