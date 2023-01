AWS d'Amazon va investir 35 milliards de dollars en Virginie

Amazon Web Services (AWS) a déclaré que ce nouvel investissement permettra de créer 1 000 emplois. Le gouverneur républicain de Virginie, Glenn Youngkin, a déclaré qu'AWS établira plusieurs campus de centres de données à travers la Virginie.

En 2021, AWS a déclaré que de 2011 à 2020, elle avait investi 35 milliards de dollars dans des centres de données situés dans le nord de la Virginie et comptait 3 500 employés à temps plein dans ses centres de données dans l'État.

En attendant l'approbation des parlementaires de l'État, la Virginie élabore un nouveau "Mega Data Center Incentive Program", qui permettrait à l'entreprise de bénéficier d'une prolongation pouvant aller jusqu'à 15 ans des exonérations de la taxe de vente et d'utilisation des centres de données sur les équipements et les logiciels.

AWS pourra également bénéficier d'une subvention de l'État pouvant atteindre 140 millions de dollars "pour l'amélioration du site et des infrastructures, le développement de la main-d'œuvre et d'autres coûts liés au projet."

En 2018, après un long concours, Amazon a annoncé que le nord de la Virginie accueillerait son deuxième siège social connu sous le nom de "HQ2" et emploierait à terme plus de 25 000 salariés. En avril, Amazon a déclaré que son effectif affecté au site était d'environ 5 000 personnes.

Youngkin a fait l'objet de certaines critiques pour s'être retiré d'une compétition visant à attirer une nouvelle usine de batteries de Ford Motor qui devrait être construite avec la société chinoise Contemporary Amperex Technology Co Ltd CATL.

Un porte-parole de M. Youngkin a déclaré plus tôt cette semaine : "Bien que Ford soit une entreprise américaine emblématique, il est devenu évident que cette proposition servirait de façade au parti communiste chinois, ce qui pourrait mettre en cause notre sécurité économique et la vie privée des Virginiens."

Ford a refusé de commenter les commentaires de Youngkin, le statut de l'installation prévue ou ses discussions avec CATL, mais a déclaré en juillet qu'il prévoyait de localiser 40 GWh de capacité de batterie en Amérique du Nord à partir de 2026.