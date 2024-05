Amazon Web Services (AWS) prevoit d'offrir des services de cloud computing au Maroc et au Senegal en utilisant sa plateforme AWS Wavelength en partenariat avec Orange, ont annonce les deux entreprises mercredi.

Ce sera la premiere fois que les services seront disponibles dans un pays sans infrastructure physique AWS telle que des centres de donnees, Orange devant heberger les services dans ses centres de donnees.

La demande croissante de services informatiques plus rapides de la part des banques, des societes de telecommunications et des entreprises de soins de sante attire les operateurs de cloud computing en Afrique, ou le marche du cloud computing devrait croitre de 15 % par an pour atteindre 18 milliards de dollars en 2028, selon la plateforme de donnees Statista.

La consommation de donnees est egalement en hausse, ce qui stimule le besoin d'hebergement local securise des donnees.

L'infrastructure AWS permet aux clients des secteurs reglementes qui exigent que les donnees restent locales, comme les telecommunications, la finance, le secteur public et les soins de sante, de deployer et d'executer des applications localement.

"Les clients de toutes tailles et de tous secteurs au Maroc et au Senegal pourront acceder a l'informatique et au stockage locaux d'AWS pour la residence des donnees, la faible latence et les besoins de securite des applications", a declare Jan Hofmeyr, vice-president d'AWS.

AWS est le plus grand acteur du marche mondial de l'infrastructure en nuage, d'une valeur de 270 milliards de dollars, mais sa presence est limitee en Afrique, ou il opere dans des pays tels que l'Afrique du Sud.

L'informatique en nuage depend d'un reseau de telecommunications stable et une trentaine d'operateurs sur 17 marches africains ont lance des services 5G. Dix autres pays africains ont annonce des plans 5G, selon l'association des telecommunications GSMA.