AXA: Citigroup dégrade sa recommandation

Citigroup a dégradé la recommandation sur le titre Axa, passant d'Acheter à Neutre. L'analyste se montre "plus prudent à l'égard des principaux assureurs IARD dont les valorisations sont proches de [ses] objectifs de prix". Axa est notamment plus exposé aux PME, durement touchées par la crise et qui pourraient réclamer des indemnisations, pesant ainsi sur les résultats de l'assureur. L'objectif de cours reste, lui, inchangé à 18,80 euros.