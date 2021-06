AXA France et NextStage AM lancent " Pépites et Territoires " 24/06/2021 | 13:35 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires AXA France et NextStage AM continuent à développer leur relation. Pour participer à l’accélération du plan de relance du Gouvernement, le nouveau programme Pépites et Territoires, labellisé Relance, a pour vocation de renforcer les fonds propres des PME et ETI françaises de croissance et innovantes implantées dans nos territoires. Il ciblera en priorité celles se positionnant autour des trois grandes disruptions technologiques de la révolution industrielle en cours, que sont l’innovation environnementale, la santé intelligente et le digital.



Lancé avec le soutien du ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, le programme non coté " Pépites et Territoires " a pour objectif d'investir 500 millions d'euros au total, dont 150 millions d'euros d'ici fin 2022.



Pour déployer ces fonds propres, Pépites et Territoires aura trois axes d'investissement. Près de 55% de l'investissement sera réalisé sous forme de co-investissement avec la société Nextstage (NEXTS), plateforme d'investissement cotée sur Euronext. Environ 30 % seront investis directement en fonds propres par le véhicule Pépites et Territoires dans des PME et ETI. Enfin, une poche de l'ordre de 15% de l'investissement sera alloué au véhicule Championnes III qui a pour stratégie d'investissement de prendre des participations essentiellement minoritaires (entre 4 et 10 millions d'euros), dans des Pépites réalisant entre 5 et 50M€ de CA et déjà rentables.



Le programme d'investissement Pépites et Territoires comprend des règles de diversification y compris géographiques fortes : le programme n'investira pas plus de 20% du montant total des souscriptions dans le même domaine, ni plus de 35% dans une même région à l'exception de l'Ile-de-France qui pourrait avoir un poids de 50%.



" Ces caractéristiques sont essentielles pour assurer un équilibre des investissements tant au niveau des domaines d'activité que de leurs implantations. Ils permettent de drainer l'investissement dans tous les territoires et de s'assurer ainsi d'une proximité forte avec les investisseurs individuels " explique AXA et NextStage AM.





© AOF 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue