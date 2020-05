Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AXA Investment Managers a enregistré au premier trimestre une collecte de 8 milliards d’euros, essentiellement portée par une collecte nette des co-entreprises en Asie (4 milliards d’euros), des compagnies d’assurance AXA (2 milliards d’euros) et pour le compte de clients tiers (2 milliards d’euros). La collecte nette a ralenti en mars dans le contexte des turbulences de marché causées par la pandémie de Covid-19.Grâce à ce flux d'argent positif et aux effets de marché favorables, les actifs moyens sous gestion ont augmenté de 12% à 716 milliards d'euros, en hausse de 12%.Le chiffre d'affaires de la gestion d'actifs a progressé de 11% à 0,3 milliard d'euros, principalement en raison de la hausse des commissions de gestion, de distribution et de transactions immobilières.