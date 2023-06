AXA IM Alts fait l'acquisition des studios de cinéma de Bry-sur-Marne

Aujourd'hui à 09:47 Partager

AXA IM Alts a annoncé l'acquisition, pour le compte de ses clients, d'un terrain de 12 hectares à Bry-sur-Marne et Villiers-sur-Marne, auprès de Nexity. Le site comprend l'un des principaux complexes français de tournage destinés au cinéma et aux séries télévisées.



Les studios de cinéma de Bry-sur-Marne offrent aujourd'hui environ 5 600 mètres carrés d'espace de studios, répartis sur huit plateaux, allant de 300 mètres carrés à 1 100 mètres carrés, ainsi qu'un vaste espace de production de 20 000 mètres carrés comprenant des ateliers de décors et costumes, des bureaux, et des loges pour les artistes.



Les studios seront gérés par Guillaume de Menthon qui a été président de Telfrance, l'un des premiers groupes de production de fictions en France.



AXA IM Alts prévoit d'entreprendre un programme de développement significatif, permettant au site de plus que doubler sa capacité de production et de devenir à terme l'un des plus grands studios d'Europe continentale.



Stratégiquement situés à 9 km à l'Est de Paris, les studios de Bry-sur-Marne bénéficient de la proximité des aéroports internationaux d'Orly et de Charles de Gaulle.



" Cette transaction est la première d'AXA IM Alts dans le secteur en pleine expansion de la production de séries et films, où la croissance rapide de la demande de productions originales de la part des diffuseurs et des plateformes de streaming, ainsi que la demande continue de productions cinématographiques, soutiennent la demande mondiale croissante d'espaces de studios spécialement construits ", précise le spécialiste de l'investissement alternatif.