Dans un contexte d'accélération de la demande des clients pour des investissements ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), et après avoir pris la décision d'intégrer l'analyse ESG à l'ensemble de ses plateformes de gestion, AXA IM ouvre un nouveau chapitre en matière d'investissement responsable (IR) en renforçant significativement les ressources dédiées." L'investissement responsable est l'une de nos priorités stratégiques. Notre engagement ne reflète pas uniquement l'intérêt des clients pour l'IR, mais également notre conviction selon laquelle la finance joue un rôle clé afin de contribuer à rendre notre société plus équitable, plus juste, et créer un environnement favorable à la pérennité de notre activité. Le renforcement de l'intégration des critères ESG et le développement de notre offre IR s'inscrivent dans le cadre de notre plan d'investissement annoncé en juin dernier. C'est une opportunité que nous avons à cœur de saisir afin de devenir de meilleurs investisseurs, encore plus responsables ", explique Andrea Rossi, Chief Executive Officer d'AXA IM.