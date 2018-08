AXA IM annonce 13 milliards d'euros de collecte au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chiffre d’affaires d’AXA IM a augmenté de 5% à 631 millions d’euros au premier semestre, principalement en raison d’une hausse des commissions de gestion, de commissions de performance plus élevées ainsi que de commissions de transaction accrues provenant d’opérations immobilières. Le résultat opérationnel s’accroit de 10% à 139 millions d’euros, soutenu par la hausse du chiffre d’affaires et par la progression du résultat opérationnel des co-entreprises asiatiques du groupe.Les actifs moyens sous gestion ont progressé de 4% à 641 milliards d'euros, principalement à la faveur d'effets de marché favorables et à la collecte nette positive. Cette dernière s'est élevée à 13 milliards d'euros, provenant principalement de la collecte temporaire en fonds monétaires liée au financement de l'acquisition du Groupe XL, ainsi que de la collecte nette pour le compte de clients tiers : +4 milliards d'euros.