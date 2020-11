AXA IM : collecte de 28 milliards d'euros depuis le début de l'année 0 04/11/2020 | 16:37 Envoyer par e-mail :

Le chiffre d'affaires du gestionnaire d'actifs a augmenté de 3% à 922 millions d'euros, principalement en raison de la hausse des commissions de gestion en lien avec la hausse des actifs sous gestion, ainsi que des commissions liées aux transactions immobilières. Le chiffre d'affaires a progressé de 4% au troisième trimestre.





AXA IM a enregistré une collecte nette de 28 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de 2020. Elle a été portée par une collecte nette chez « AXA IM Core » (+17 milliards d'euros) principalement en gestion obligataire, et chez « AXA IM Alts » (+8 milliards d'euros) en financements structurés et en immobilier. Les actifs moyens sous gestion s'établissent à 722 milliards d'euros, en hausse de 9%. Ceci est principalement lié à une collecte nette positive lors des quatre trimestres précédents et aux effets de marché favorables en 2019.Le chiffre d'affaires du gestionnaire d'actifs a augmenté de 3% à 922 millions d'euros, principalement en raison de la hausse des commissions de gestion en lien avec la hausse des actifs sous gestion, ainsi que des commissions liées aux transactions immobilières. Le chiffre d'affaires a progressé de 4% au troisième trimestre.

