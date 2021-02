AXA IM : collecte nette de 40 milliards d'euros en 2020

En 2020, le résultat opérationnel a progressé de 6 % à 279 millions d’euros, porté par la hausse du chiffre d’affaires. Ce dernier a augmenté 4 % à 1,294 milliard d’euros, grâce à l’augmentation des frais de gestion. La collecte nette s’élève à 40 milliards d’euros, portée par tous les segments de clientèle et incluant une collecte nette de 18 milliards d’euros auprès des clients tiers, les stratégies Fixed Income et Real Assets ayant été fortement prisées.



Les actifs intégrant des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) ont représenté environ un tiers de la collecte auprès des clients tiers.



AXA IM Core a collecté 17 milliards d'euros principalement en Fixed Income, AXA IM Alts a collecté 12 milliards d'euros avec les activités Structured Finance et Real Assets. Les co-entreprises du gestionnaire d'actifs en Asie ont contribué à la collecte nette à hauteur de 10 milliards d'euros.



L'unité opérationnelle dédiée aux investissements alternatifs a levé plus de 14,6 milliards d'euros de capitaux en 2020, principalement orientés vers l'Immobilier ainsi que la Dette Privée et le Crédit Alternatif, deux des piliers d'AXA IM Alts. Ses actifs sous gestion s'établissent désormais à 159 milliards d'euros, en hausse de 14 %.



Les actifs sous gestion du groupe s'élèvent à 858 milliards d'euros, en hausse de 57 milliards d'euros par rapport à fin 2019, reflétant la collecte nette et des effets de marché positifs.



" AXA IM a réalisé une excellente performance en 2020, une année exceptionnelle et mouvementée pour l'industrie, les entreprises et les individus " a déclaré Marco Morelli, Executive Chairman d'AXA IM. " Nos actifs sous gestion augmentent considérablement et atteignent un niveau record de 858 milliards d'euros, dépassant pour la première fois 1 000 milliards de dollars américains, principalement grâce à une bonne dynamique commerciale qui s'est traduite par une forte collecte, y compris auprès des clients tiers. "