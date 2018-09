AXA IM commente la décision de la Fed de relever ses taux directeurs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Laurent Clavel responsable de la recherche macroéconomique chez AXA IM A commenté la décision de la FED de relever ses taux directeurs. " Cette hausse était totalement intégrée dans les anticipations de marché. La surprise vient davantage du message de Powell, en ligne avec son discours à Jackson Hole fin août : la Fed n'est plus en pilote automatique et réfléchira à chaque hausse indépendamment, à mesure que son taux directeur se rapproche du " taux neutre ", un niveau inobservable mais que les membres du FOMC estiment aujourd'hui à 3%".Les deux prochaines hausses (décembre 2018 et mars 2019) sont donc claires et confirmées hier : à 2-2,25%, nous sommes encore raisonnablement loin de ces 3%.Mais la trajectoire est plus incertaine à partir de l'été 2019 et dépendra essentiellement des évolutions macroéconomiques et du resserrement potentiel des conditions de financement au-delà des taux de la Fed (appréciation du dollar, écartement des primes de risque sur le crédit, baisse du marché action, ralentissement des volumes de prêt).En ce sens, la Fed est dans une position similaire à la BCE : claire jusqu'à l'été 2019, plus incertaine au-delà.