AXA IM commente le premier tour des élections au Brésil

Selon les derniers résultats partiels, le candidat de la droite Jair Bolsonaro (PSL) - obtenant 46% des voix - est ressorti largement en tête au premier tour des élections présidentielles au Brésil, suivi par Fernando Haddas (PT) - qui aurait obtenu près de 29% des voix. Comme attendu, on observe une polarisation autour des extrêmes, commente Irina Topa-Serry, économiste marchés émergents chez AXA IM. Favori au premier tour, les sondages ne présageait néanmoins pas une telle avance pour Bolsonaro par rapport à son opposant de gauche.Le deuxième tour reste toujours incertain car les deux candidats témoignent d'un fort taux de rejet. Cependant, compte tenu du score au premier scrutin, la candidature de Bolsonaro semble renforcée.Le décompte des voix déterminant la future structure du congrès brésilien n'est pas terminé mais le parti de Bolsonaro (PSL) semble marquer une belle performance : d'un parti en marge du congrès avec 8 députés et aucun sénateur précédemment, à probablement plus de 50 députés dans la nouvelle formation.Pour Irina Topa-Serry, il est donc probable que si Bolsonaro emporte le deuxième tour et devient le prochain président du Brésil, il pourrait aussi bénéficier d'un certain soutien du Congrès (même si la gauche restera vraisemblablement forte) - un point très important pour pouvoir mener des réformes importantes pour stabiliser la trajectoire de la dette publique qui dépasse d'ores et déjà les 80% du PIB.Le prochain gouvernement devrait faire un effort fiscal important afin de stopper la hausse de la dette à moyen terme, estime l'économiste.A plus long terme, arriver à faire baisser la dette publique reste selon elle un objectif primordial afin de redonner à la politique budgétaire des marges de manœuvre pour pouvoir agir de manière contre cyclique quand la conjoncture économique sera moins porteuse.L'équipe économique de Bolsonaro est menée par Paulo Guedes, un économiste de l'école de Chicago, qui veut redresser les comptes publiques à travers un vaste programme de privatisation, qui propose aussi de réformer le système des retraites, de quoi alimenter un peu plus l'euphorie des marchés, commente Irina Topa-Serry.Cependant prévient-elle, réformer le Brésil ne sera pas chose facile ; un Congrès historiquement fractionné entre de multiples partis politiques, une situation économique fragile, un taux de chômage élevé, des tensions sociales, compliqueront la tâche du prochain gouvernement.