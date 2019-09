Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AXA Investment Managers va élargir sa gamme de portefeuilles d’investissements d’impact en lançant une stratégie sur les marché privés, axée sur les opportunités qui répondent aux besoins fondamentaux des populations émergentes dans des régions telles que l’Amérique Latine, l’Asie du Sud et Sud-Est ainsi que l’Afrique subsaharienne.Cette nouvelle stratégie, qui visera à lever entre 300 et 400 millions de dollars, investira dans des entreprises privées dont l'objectif est de créer un impact intentionnel et mesurable dans les domaines des services de santé et de l'inclusion financière. Dans le secteur de la santé, cela concernera les infrastructures et un meilleur accès aux médicaments et aux vaccins. Dans le secteur de l'inclusion financière, les priorités seront axées sur l'accessibilité et la disponibilité des services financiers, pour des bénéficiaires auparavant mal desservis.Cette nouvelle stratégie fait suite au lancement réussi du fonds d'investissement à impact d'AXA cette année, essentiellement consacré au climat et à la protection de la biodiversité, qui a pu sécuriser 175 millions de dollars d'engagements à ce jour.L'équipe Impact d'AXA IM gère environ 600 millions de dollars d'actifs sous gestion à fin août 2019. Le premier closing de cette nouvelle stratégie devrait être finalisé dans les prochains mois.