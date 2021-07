AXA IM maintient plus que jamais une bonne diversification 05/07/2021 | 14:42 Envoyer par e-mail :

Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM, continue d'être sélectif dans son choix de valeurs et privilégie toujours les sociétés offrant un réel potentiel de croissance du chiffre d'affaires et/ou des marges, seule garantie de la capacité à générer des résultats et verser des dividendes dans la durée. " Plus que jamais, nous cherchons également à maintenir une bonne diversification afin de pouvoir faire face à un éventuel changement brutal de scénario macroéconomique " souligne le gestionnaire d'actifs.



En effet, si la réouverture de l'économie, l'utilisation d'une épargne qui atteint des niveaux très élevés et la poursuite des politiques de soutien des banques centrales et des gouvernements devraient offrir un soutien aux marchés actions, leurs valorisations restent tendues.





