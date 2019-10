AXA IM : nominations au sein du département Core Investments

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AXA Investment Managers a annoncé plusieurs nominations au sein de l’équipe de leadership de son département Core Investments, qui rassemble les plateformes de d’investissement Fixed Income, Framlington Equities et Multi-Asset. Les nominations, qui prennent effet immédiatement, ont pour but d'améliorer le processus d'investissement et d'accélérer la poursuite d'objectifs de croissance ambitieux.Elles entraîneront également une meilleure collaboration entre les plateformes et davantage d'innovation, tout en intégrant de manière plus significative les travaux des équipes Recherche et Quant Lab au sein des décisions sur les portefeuilles.Nommé Chief Investment Officer de Core Investments, Chris Iggo dirigera l'institut d'investissement " virtuel ", qui rassemblera les travaux de nos équipes du département de la Recherche, du Quant Lab et de l'Investissement responsable au profit de l'ensemble des gérants de portefeuille, toutes classes d'actifs confondues.Marion Le Morhedec est nommée Head of Active Fixed Income Europe et Asie. Elle sera chargée de rapprocher les équipes et d'établir une stratégie pour développer notre présence dans ce domaine clé de notre activité.Serge Pizem est nommé Head of Multi-Asset, et étend son périmètre à l'ensemble des équipes d'investissement Multi-Asset. Dans ses nouvelles fonctions, il continuera d'être le gérant de la gamme Optimal Income.Laurent Clavel est nommé Head of the Quant Lab qui a été créé pour générer de l'innovation en s'appuyant sur la recherche quantitative, l'ingénierie de portefeuille et de produit ainsi que la structuration.