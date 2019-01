AXA IM : un rebond durable des actions européennes est peu probable

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM, si la baisse récente des marchés de la zone euro a permis de retrouver des niveaux de valorisations plus acceptables, la révision à la baisse des attentes de résultats pour un certain nombre d’entreprises pèse sur le sentiment à court terme. Il ajoute que les incertitudes géopolitiques, tout comme les interrogations sur le cycle économique restent fortes et rendent, à ce stade, peu probable un rebond durable.Gilles Guibout explique que les premières publications de résultats annuels seront étudiées avec attention par les investisseurs et seront sans aucun doute source de volatilité.Dans ce contexte, AXA IM continue d'être sélectif dans son choix de valeurs et privilégie les sociétés qui offrent un réel potentiel de croissance du chiffre d'affaires et/ou des marges.