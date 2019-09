AXA : classé 3ème assureur le plus responsable au DJSI

17/09/2019 | 10:58

AXA annonce avoir été classé 3ème assureur le plus responsable au DJSI (Dow Jones Sustainability Index) en 2019.



Le score global d'AXA atteint 83 %, en hausse de 4 points par rapport à l'année dernière.



' En conséquence, notre classement dans le secteur de l'assurance passe de la 5e place en 2018 à la 3e place cette année. De plus, nous avons fait des progrès dans toutes les dimensions du classement : +3 points dans la dimension ' Économie ', +4 en ' Social ' et +10 en ' Environnement ' ' indique le groupe.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.