AXA : Céline Dupont nommée Chief Operating Officer au sein d'AXA Partners.Audrey Amiot devient Head of Operations & Transformation chez AXA Belgium.

AXA Belgium annonce aujourd'hui la nomination d'Audrey Amiot en tant que Head of Operations & Transformation*. Elle entrera en fonction le 1er septembre 2021 et rejoindra également le Management Comité d'AXA Belgium. Elle succède à Céline Dupont, qui rejoindra à la même date AXA Partners en tant que Chief Operating Officer et membre du Comité Exécutif. La position d'Audrey Amiot sera ouverte pour recrutement interne.

Jef Van In :

'Je remercie Céline pour le travail fantastique qu'elle a accompli en Belgique dans la transformation d'AXA Belgium vers une organisation orientée client, avec un focus sur les customer journeys et sur des processus pointus au profit du client et du courtier. Je suis sûr que Céline excellera chez AXA Partners pour faire avancer le programme de transformation.Audrey affiche à son actif un track record remarquable d'initiatives de changement, de la Distribution au Claims. Elle gère depuis septembre 2019 le département Claims Retail P&C and Motor Corporate, où elle a implémenté avec succès un nouveau modèle opératoire, basé sur de nouveaux outils, qui nous positionne de manière unique sur le marché.'

Céline Dupont :

'Merci à tous pour ces cinq années intenses au service de notre belle société. Je suis fière de ce que nous avons accompli ensemble, que de chemin parcouru, que de rencontres formidables ! Je suis ravie qu'Audrey prenne le relais et je lui souhaite tout le meilleur. Quant à moi, j'ai la chance de pouvoir relever un nouveau défi au sein du Groupe AXA en tant que Chief Operating Officer au sein de AXA Partners ; j'en suis ravie.'

Audrey Amiot :

'Je suis très heureuse de continuer à travailler avec les équipes d'AXA Belgium pour transformer en profondeur notre entreprise et nous adapter aux défis d'aujourd'hui et de demain. Merci aux équipes Claims pour les transformations déjà menées et les services innovants lancés et déjà appréciés par les courtiers, clients et partenaires. J'ai hâte de continuer cette aventure et de la mettre à profit plus largement chez AXA Belgium.'

* Information sous réserve de l'approbation de la Banque Nationale de Belgique (BNB), le superviseur financier Belge.

A propos de Céline Dupont

Céline Dupont est diplômée de la Solvay Business School à Bruxelles ; elle suit en 2001 l'Advanced Management Program de la Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago. Elle débute sa carrière en 1994 chez ING Bank Belgium avant de rejoindre Accenture en 1997. Depuis 2009, elle occupe différentes fonctions au sein d'AXA, dont Head of Opex chez AXA Belgium (2009-2011), responsable de la Transformation puis Head of Products and Operations chez AXA Bank Europe (2011-2016), responsable de la Transformation puis responsable de la Transformation et Head of Retail P&C Operations chez AXA Belgium (2016-2021).

A propos d'Audrey Amiot

Audrey Amiot est diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. Elle a débuté sa carrière en 2000 chez Andersen Consulting en France dans le secteur bancaire et à partir de 2004 au Luxembourg, avant de s'installer en Belgique et de rejoindre AXA Belgium en 2010. Depuis cette date, elle y a occupé différentes fonctions, notamment de transformation et opérationnelles en P&C. En 2017, elle rejoint la direction Claims P&C Retail & Motor corporate pour en prendre la direction en 2019.