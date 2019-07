Abandon des poursuites contre l'acteur Kevin Spacey dans le Massachusetts

BOSTON, 17 juillet (Reuters) - Le parquet du Massachusetts a abandonné mercredi les poursuites contre l'acteur américain Kevin Spacey qui était accusé d'agression sexuelle sur un jeune homme de 18 ans, qu'il avait auparavant incité à boire de l'alcool dans un bar de Nantucket il y a trois ans, montrent des documents de justice.

L'ancienne vedette de la série "House of Cards" et de films comme "Usual Suspects" et "American Beauty", qui lui ont valu deux Oscars, avait plaidé non coupable lors de sa comparution devant un tribunal criminel du Massachusetts en janvier dernier.

Plus d'une trentaine d'hommes ont dit avoir été la victime d'agression ou de harcèlement à caractère sexuel de la part de Kevin Spacey, 59 ans, depuis qu'un autre acteur, Anthony Rapp, l'a accusé en octobre 2017 d'avoir essayé d'abuser de lui en 1986 alors qu'il n'avait que 14 ans. (Nate Raymond; Jean Terzian pour le service français)