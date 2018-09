Abas annonce sa conférence mondiale

Abas, éditeur de solutions ERP à destination des industriels, annonce sa conférence mondiale qui se déroulera les 20 et 21 septembre 2018, au Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (Parc des Expositions de Karlsruhe)

A cette occasion, les participants assisteront à plus 70 présentations et ateliers sur l'ERP et la transformation numérique dans 6 espaces différents. C'est un lieu de rencontre pour les utilisateurs, les managers, les pionniers de la numérisation et les prospects pour discuter de sujets d'actualité, transmettre un savoir-faire précieux et échanger des expériences. Le programme de la conférence vient d'être publié sur www.abas2018.com.

Principales thématiques abordées

Les nouvelles orientations

Les keynotes donneront un aperçu de l'avenir : Comment abas se développera et quel rôle les solutions ERP jouent-elles en tant que moteurs dans l'Industrie 4.0 et l'Internet des Objets ? En savoir plus sur la stratégie commerciale, le portefeuille de produits et la feuille de route d'abas. La présentation du conférencier invité et auteur de renom est consacrée au changement numérique dans le contexte des machines et de l'automatisation

Nouvelles fonctions

Abas considère le développement continu comme faisant partie de son Business ADN. Qu'il s'agisse du client Web, de la gestion du matériel, de la production, de la facturation ou de la gestion de projet : dans de nombreux créneaux de programme, ses experts informeront les participants sur les caractéristiques actuelles d'abas et comment elles peuvent simplifier leur journée de travail.

L'optimisation des processus.

Plus rapide, amélioré, plus flexible - la numérisation mettra tous les processus à l'épreuve. La solution de Business Process Management, abas BPM, permet de répondre à ces défis : temps d'exécution plus court, erreurs diminuées...

Des présentations couvrant le sujet de la BI montreront pourquoi la Business Intelligence est indispensable dans une entreprise moderne - et comment, en utilisant la BI, on peut convertir ses données rapidement et facilement en informations précieuses.

abas IoT Campus

Il sera présenté des cas d'utilisation de l'IoT en coopération avec des universités renommées sous la devise "La recherche rencontre l'industrie". Il y sera présenté des résultats de projets de recherche novateurs dans les domaines de la réalité augmentée, de la gestion de l'atelier, du service et de la gestion de l'énergie !

ABAS Labs

L'éditeur présentera ce nouveau programme, "abas Labs", et expliquera comment il souhaite continuer à intensifier les échanges entre les utilisateurs, la gestion des produits et les développeurs de logiciels.

Pierre BEAUDOIN, Directeur de ABAS France « La conférence abas propose même des sujets passionnants pour les entreprises de taille moyenne qui envisagent de se doter d'un logiciel ERP. Des développements tels que l'Industrie 4.0, le Big Data et le Cloud entraînent des changements massifs dans les processus d'affaires des entreprises de taille moyenne. Les systèmes ERP modernes doivent répondre à ces nouveaux défis et croître avec l'entreprise. Mais choisir le bon système ERP est une tâche ardue : en plus des critères mesurables, tels que l'étendue des fonctions et les coûts, les "soft factors" jouent un rôle important. Il s'agit notamment de la compétence du fournisseur, de l'expertise de l'industrie, de la fiabilité et de la sécurité des investissements. Et surtout, les personnes avec lesquelles vous travaillerez en étroite collaboration au cours des prochaines années. »

