Abbas annonce les premières élections depuis 15 ans dans les territoires palestiniens

RAMALLAH, Cisjordanie, 15 janvier (Reuters) - L'Autorité palestinienne organisera des élections législatives le 22 mai et un scrutin présidentiel le 31 juillet, selon un décret du président Mahmoud Abbas, les premières élections depuis quinze ans dans les territoires palestiniens.

"Le président a chargé la commission électorale et tous les appareils d'Etat de lancer un processus électoral démocratique dans toutes les villes de la patrie", dit le décret, évoquant la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est.

Le Fatah, dont Mahmous Abbas est issu, et le Hamas, qui administre la bande de Gaza depuis 2007, s'étaient entendus fin septembre pour renouveler dans les six mois des instances démocratiques en proie à une crise de légitimité.

Les deux mouvements rivaux ont relancé le processus de réconciliation après la conclusion le 13 août de l'accord de normalisation des relations entre Israël et les Emirats arabes unis.

Les dernières législatives remontent à 2006. Elles ont été remportées par le Hamas, ce qui a conduit à de brefs affrontements armés à l'issue desquels le mouvement islamiste s'est emparé de la bande de Gaza. Il s'est félicité vendredi du décret présidentiel et a souhaité dans un communiqué que les élections mettent fin aux divisions.

L'Autorité palestinienne et le Hamas ont condamné l'accord entre Israël et les Emirats, auquel Bahreïn, le Soudan et le Maroc se sont associés par la suite, et redoutent qu'il ne remette en question la position des pays arabes, qui faisaient jusqu'ici du retrait israélien des territoires occupés et de la création d'un Etat palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale les conditions de la normalisation de leurs relations avec Israël.

(Ali Sawafta, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Stéphane Brosse)