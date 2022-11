Abercrombie prévoit de meilleures ventes pour le trimestre des fêtes grâce à une demande résiliente

Abercrombie et Gap Inc ont affiché des résultats meilleurs que prévu, car les acheteurs plus aisés ont opté pour des vêtements plus habillés plutôt que décontractés pour les sorties post-pandémie, même si la flambée des prix incite les consommateurs aux revenus plus faibles à restreindre leurs dépenses.

La semaine dernière, la chaîne de magasins américaine Macy's Inc a signalé une forte demande de vêtements et d'accessoires haut de gamme à l'approche de la saison des fêtes, les clients aisés continuant à faire des folies.

Abercrombie, qui a affiché des ventes meilleures que prévu au troisième trimestre, s'attend à ce que les ventes nettes du quatrième trimestre soient en baisse de 2 % à 4 % pour l'exercice 2022, alors que les analystes prévoient une baisse de 6,3 %, selon les données Refinitiv IBES.

Le chiffre d'affaires net de la société a baissé de 2,8 % à 880,1 millions de dollars, dépassant les estimations de 831,1 millions de dollars.