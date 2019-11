Aberdeen SI cède un immeuble « trophy » rue du Faubourg Saint-Honoré

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aberdeen Standard Investments, gérant d’actifs de premier plan à l’échelle internationale, annonce la cession à AEW d’un immeuble « trophy » de 2 750 mètres carrés composé de surfaces de bureaux et d’un commerce, situé au 9 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris. Le montant de la cession n'a pas été communiqué. Cet immeuble était détenu par le gestionnaire d'actifs depuis la fin des années 90 et représentait l’actif le plus important du fond Standard Life Investments European Property Growth Fund (EPGF) ainsi que du portefeuille immobilier français d’Aberdeen Standard Investments.Construit au début du XXème siècle, le bien accueille le flagship de la maison Berluti, qui appartient au groupe LVMH.Veronica Gallo-Alvarez, Fund Manager du fond EPGF d'Aberdeen Standard Investments, indique : " Cette vente témoigne avant tout de notre capacité à valoriser nos actifs immobiliers sur le long terme et de manière optimale. Bien entendu, le fruit de cette cession soutiendra les projets de diversification du fonds dans les marchés attractifs pan-européens qui seront de solides moteurs de performance du fonds à moyen terme ".