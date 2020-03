Aberdeen SI : nouvelle Branch Manager pour le bureau français

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aberdeen Standard Investments (ASI) a annoncé la nomination de Veronica Gallo-Alvarez en tant que Branch Manager – France et Présidente de l’équipe Leadership France, à compter du 24 février 2020. Elle succède à Sandra Craignou qui a quitté le Groupe après de nombreuses années à des postes à responsabilité. En parallèle de cette nouvelle fonction, Veronica Gallo-Alvarez conservera son rôle de Fund Manager en immobilier.Elle a rejoint ASI en 2012 et possède une vaste expérience en gestion d'actifs, ainsi qu'en immobilier.Veronica Gallo-Alvarez est également soutenue dans ce rôle par Christine Duboÿs, Responsable de la distribution France, Belgique et Luxembourg, qui est simultanément nommée Vice-Présidente de l'équipe Leadership France.Ces nouvelles nominations s'inscrivent dans un contexte où le bureau parisien d'ASI souhaite amplifier la dynamique de collecte positive enregistrée en 2019 et renforcer son empreinte stratégique sur le marché français.